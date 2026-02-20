Gallay destacó obras estratégicas en el Departamento Uruguay

Luego del mensaje del Gobernador Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa, el diputado Silvio Gallay puso de relieve el impacto del plan de infraestructura en el Departamento Uruguay, subrayando que la obra pública es una respuesta directa a las necesidades de los vecinos y el sector productivo.

“En el Departamento Uruguay estamos viendo hechos concretos. Tenemos en marcha obras claves como el puente sobre el río Gualeguaychú en ‘Paso El Cinto’, el acceso norte a Concepción del Uruguay y la Ruta 23”, detalló el legislador. Gallay también hizo especial énfasis en el valor patrimonial de la región: “El anuncio de la restauración del Palacio San José y la mejora de su acceso desde la Ruta 39, demuestra el compromiso con nuestra identidad y el turismo regional”.

El legislador mencionó además que se están interviniendo numerosas escuelas en el departamento. “Sabemos que falta, pero avanzamos con paso firme para que nuestros gurises y docentes tengan condiciones óptimas”, afirmó.

Asimismo, vinculó estos avances con el ordenamiento administrativo que lleva adelante la provincia: “Para que Entre Ríos sea productiva y crezca, necesitamos cuentas ordenadas y un Estado moderno. La digitalización de trámites que impulsa la gestión no es solo eficiencia, es transparencia para el ciudadano”.

Finalmente, Gallay reafirmó su apoyo al rumbo trazado por el Ejecutivo: “Desde la Cámara vamos a trabajar para consolidar este cambio. Como dijo el gobernador, el objetivo es un Estado que funcione y brinde soluciones reales a cada entrerriano”.

