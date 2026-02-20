Otra papelera en el río Uruguay: Paysandú se posiciona como destino de una planta del grupo Amberplan

En medio del conflicto abierto por la radicación de HIF Global, el diputado uruguayo Walter Verri confirmó que Paysandú busca posicionarse como destino para una nueva planta de celulosa liderada por el grupo Amberplan.

El proyecto, con una inversión estimada de 800 millones de dólares, planea producir 144 mil toneladas anuales de papel tisú para exportar principalmente a Argentina.

“Quiero ponerle la alfombra roja para que se instalen en Paysandú. Sería algo muy bueno para nosotros que tenemos un puente con Argentina”, señaló Verri, tras adelantar que ya coordina gestiones con el intendente Nicolás Olivera para ofrecer el departamento ubicado a la altura de Colón, frente al interés de Soriano.

Por otra parte, una delegación de legisladores orientales viajará a Punta Arenas (Chile) para conocer la planta piloto de HIF Global. El objetivo es observar de primera mano la tecnología de hidrógeno verde, similar a la que se instalará frente al río Uruguay.

Verri destacó que el proyecto es clave para generar fuentes de trabajo, desarrollo e innovación tecnológica en la región, aunque no habló del posible impacto ambiental que podría generar y el conflicto abierto con Argentina por su localización en la zona fronteriza.

El Entre Ríos – El Telégrafo