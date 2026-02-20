Caseros: Impuesto inmobiliario urbano 2026

En la Caja del Entre Ríos Servicios de la Municipalidad de Caseros se encuentra al cobro el 1° Anticipo y/o Pago Anual del Impuesto Inmobiliario Urbano 2026.

Este impuesto tendrá como fecha de vencimiento los días 25 y 26 de febrero de 2026.

Para poder cancelar este impuesto se solicita a los contribuyentes asistir con la boleta anterior del mismo, ya que ATER ha dejado de imprimir y distribuir las boletas en formato papel.

Recordamos la importancia de adherirse a la Boleta Digital ingresando en www.ater.gob.ar

