Procedimiento por narcomenudeo en Colón: allanamiento, secuestro de divisas, sustancias y un detenido

T Según se confirmó a Génesis24, tras una exhaustiva labor investigativa, el personal de la División Drogas Peligrosas de esta Departamental concretó un exitoso procedimiento contra el narcomenudeo. La intervención, que se extendió desde las primeras horas de la tarde de la víspera hasta la medianoche, permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y culminó con la detención de un hombre de 44 años.

La medida judicial fue librada por el Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesus Penayo Amaya, en el marco de una causa que investiga la supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de narcomenudeo. El allanamiento tuvo lugar en una finca situada sobre calle Durán, donde los efectivos policiales procedieron al registro minucioso del inmueble.

Como resultado de la requisa, el personal actuante logró la incautación de diversos elementos de interés para la causa, entre los que se destacan:

Sustancias prohibidas: Envoltorios que contenían en su interior clorhidrato de cocaína,

fraccionados para su presunta comercialización.

Cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Elementos de fraccionamiento: Blísters de medicamentos y recortes de nylon varios,

utilizados habitualmente para el acondicionamiento de las dosis.

Divisas: Una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional (pesos), además de moneda extranjera consistente en dólares, guaraníes y reales.

Durante el desarrollo del procedimiento, se procedió a la correcta identificación de cinco personas que se encontraban en el lugar. No obstante, por disposición de la magistratura interviniente, se ordenó la detención inmediata de un masculino de 44 años, quien fue trasladado a la dependencia policial quedando a disposición de la justicia.

APREHENSIÓN DE UN MASCULINO TRAS INTERVENCIÓN POLICIAL EN UN COMERCIO DE LA CIUDAD



Por otro lado, anoche alrededor de las 22:50 horas, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a un comercio ubicado en la intersección de calles Gouchon y Av. Quiroz, de Colón, a raíz de un inconveniente suscitado en el lugar.

Una vez presentes, el propietario manifestó que un masculino mayor de edad habría consumido productos y, al momento de abonar, expresó no poseer dinero para efectuar el pago, tratándose, según lo manifestado, de una situación similar a otra ocurrida días atrás en otro local de su propiedad.

Informada la Unidad Fiscal en turno de los pormenores del hecho, se dispuso la aprehensión del involucrado por el supuesto delito de Estafa, siendo trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.

Comparte esto: Twitter

Facebook

