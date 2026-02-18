Más de 500 alumnos participaron de las Acciones de Verano en Concepción del Uruguay

El rector del CEF dependiente de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Damián Viso, destacó que la propuesta se organizó por semanas, cada una con temáticas específicas, trabajada a través de diversas actividades pedagógicas, recreativas y deportivas. «Cada viernes se realizaba una jornada integradora que permitía reforzar los contenidos y valores abordados durante la semana», explicó.

Valores, juego y convivencia

La primera semana estuvo dedicada a los Valores Olímpicos, con actividades integrales que incluyeron una vuelta olímpica con antorchas confeccionadas por los propios niños y niñas, propuestas musicales y un circuito de estaciones que representaban los Juegos Olímpicos, finalizando con espacios de reflexión grupal.

Durante la segunda semana se llevó adelante la tradicional Jornada de Juegos de Agua, una de las actividades más esperadas, que se desarrolló en un clima de entusiasmo y alegría, promoviendo el juego compartido y la recreación al aire libre.

En la tercera semana se realizó un Encuentro de Colonias, precedido por una jornada con participación de las familias, fortaleciendo el vínculo entre la institución y la comunidad. Además, se concretaron salidas recreativas para los distintos grupos etarios, incluyendo jornadas de cine y visitas al Balneario Itapé, siempre con el acompañamiento y supervisión del equipo docente.

Campamento, educación en valores y cierre

La cuarta semana estuvo marcada por la Semana del Campamento, destinada a niños y niñas de 11 y 12 años, quienes vivieron una experiencia educativa y recreativa en el Polideportivo de San Justo. Paralelamente, los grupos más pequeños participaron de propuestas centradas en el cuidado personal, el respeto, el trabajo en equipo y el cuidado del ambiente.

El cierre de la colonia se desarrolló durante la quinta semana, con actividades diferenciadas para las y los adultos y para niños y niñas. En ambos casos, se realizó la entrega de diplomas de egresados de las Acciones de Verano 2026, en jornadas cargadas de emoción, celebración y disfrute.

Asimismo, los participantes realizaron una actividad creativa para diseñar la mascota representativa de las Acciones de Verano. Uno de los bocetos fue transformado en una imagen digital mediante herramientas de inteligencia artificial y sometido a votación abierta en redes sociales institucionales, promoviendo la participación de la comunidad.

Talleres y balance positivo

Durante todas las actividades, los grupos participaron de talleres de judo, a cargo del profesor Joaquín Vila, con propuestas lúdicas adaptadas a cada edad, fomentando el respeto, el compañerismo y el disfrute del movimiento.

Las familias destacaron y agradecieron el trabajo realizado por el equipo docente, resaltando su compromiso, profesionalismo y dedicación. Desde la coordinación del CEF se valoró el impacto positivo de las Acciones de Verano 2026, que permitieron a niños, niñas y personas adultas vivir experiencias significativas en un marco de contención, respeto e inclusión.