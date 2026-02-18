Orrico reconoció su responsabilidad por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta 39

Juan Ruiz Orrico comenzó este miércoles 18 de febrero el juicio en los Tribunales de Concepción del Uruguay por el delito de homicidio culposo agravado, en una causa que investiga el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, donde murieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, cuatro trabajadores del frigorífico Fadel.

El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos decidió declarar en la apertura del debate y reconoció su responsabilidad en el hecho. Orrico admitió ante el tribunal que la maniobra que realizó provocó el impacto frontal contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban las víctimas, quienes se dirigían a cumplir con su jornada laboral.

Orrico reconoció su culpabilidad ante el tribunal

El acusado expresó ante el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, que asumía “la responsabilidad total” por lo ocurrido. Orrico pidió perdón a las familias de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, y aseguró que era consciente del daño irreparable que causó.

El ex funcionario sostuvo que sus palabras podían resultar insuficientes frente al dolor de los familiares. Orrico afirmó que no existía forma de revertir lo sucedido y reiteró que él fue el responsable de la maniobra que terminó con la vida de los cuatro jóvenes.

Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje acompañaron al imputado durante la audiencia. Orrico no respondió preguntas de las partes por recomendación de su defensa.

El rol de la Fiscalía y la querella

El Ministerio Público Fiscal interviene en el juicio a través del fiscal Eduardo Santo. La querella particular representa a las familias de las víctimas y está a cargo del abogado Mario Arcusin.

El debate continuará de manera diaria hasta el viernes 27 de febrero. El Poder Judicial transmitió en vivo los alegatos de apertura, aunque la declaración de Orrico no formó parte de esa emisión.

Cómo fue el choque en la Ruta 39

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, en un tramo de la Ruta Provincial 39. Un Volkswagen Passat oficial, conducido por Orrico, invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro trabajadores del frigorífico Fadel.

Las pericias determinaron que Orrico conducía con 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre. El entonces funcionario regresaba de una cena realizada en la casa de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

El gobernador Rogelio Frigerio desvinculó a Orrico de su cargo al día siguiente del choque. Orrico se desempeñaba como titular del Instituto Portuario de Entre Ríos desde diciembre de 2023.

La causa judicial busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de los cuatro jóvenes en un hecho que conmocionó a Concepción del Uruguay y a toda la provincia.

Este miércoles a las 9 comenzó el juicio contra el extitular del Instituto Portuario entrerriano, Juan Ruiz Orrico, imputado de «Homicidio culposo agravado«, por el siniestro vial ocurrido en Ruta 39, entre Caseros y Herrera, donde murieron cuatro trabajadores de Basavilbaso.



El acusado del siniestro aceptó declarar en la apertura de las audiencias que encabeza el Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, y admitió su responsabilidad en las muertes de los cuatro basavilbasenses empleados del frigorífico cuando conducía un auto oficial alcoholizado por la Ruta 39 en la madrugada del 20 de junio de 2024.



“Del accidente del cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, dijo Ruiz Orrico ante el Juez. Además, ofreció sus disculpas y pidió perdón a todos los familiares y los nombró con nombre y apellido: Brian Izaguirre; Lucas Izaguirre; Leonardo Almada y Axel Rossi.



“Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, expresó. “Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”, admitió el exfuncionario.

Crédito: La Calle – FM Riel