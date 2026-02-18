Fate anunció su cierre definitivo: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados y deja de producir

Fate anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos. La empresa argentina, propiedad de la familia Madanes Quintanilla y con más de ocho décadas de trayectoria, despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.
No se trata de un concurso de acreedores ni de un proceso preventivo, figura legal a la que la firma que dirige Javier Madanes –también dueño de Aluar– ya adhirió en 2019.
Una allegado precisó a Infobae: “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”. La noticia llega en un contexto de creciente crisis para el sector industrial local en general, con fuerte impacto por la apertura económica y el ingreso de productos importados al país. Uno de ellos, los neumáticos. “Hace 30 años que la empresa pierde plata, pero la invasión de cubiertas chinas cambió todo”, agregó la fuente.
Así, en principio, la empresa, que nació en 1940, indemnizará a todos sus trabajadores según las condiciones de la ley vigente.
En un breve comunicado, la empresa explicó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”. Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.
En ese texto, firmado por “el Directorio” y fechado hoy, la empresa subrayó su liderazgo industrial, cimentado en “la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”. Indicó también que fueron pioneros en abastecer el mercado de neumáticos radiales y que supieron mantener una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.
“Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante, expresaron.
El comunicado no incluyó declaraciones de Madanes Quintanilla, nieto de Leiser Madanes, un inmigrante polaco que llegó al país a comienzos del siglo XX y comenzó su negocio como vendedor ambulante de pilotines de hule en Once.
Según datos de Forbes Argentina y su ranking de 2024, el patrimonio personal de Madanes asciende a unos USD 1.500 millones. Una fuente cercana reveló: “Javier está destrozado, hoy es un día de luto”.
Crisis
Sí hubo más detalles sobre el contexto que afectaba a la compañía en un comunicado emitido en mayo de 2024, cuando la empresa despidió a 97 trabajadores por una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”.
Fate –que es acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas– señaló en ese momento que su actividad estaba expuesta a factores muy negativos que incrementan severamente el costo de su producción. Mencionó “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial”.
La empresa denunció también “escandalosas asimetrías” en el comercio exterior. Según comunicó: “Como efecto de estas asimetrías, el costo final de los productos que manufactura la empresa es muy superior al de neumáticos fabricados en otros países. La consecuencia es una brecha de competitividad insalvable que torna imposible continuar exportando los productos que la empresa fabrica en la Argentina a mercados en los que nuestra marca está presente desde hace décadas”.
En 2022, el sector estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sindicato único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna). Se detuvieron las plantas de las tres empresas fabricantes del país —Fate, Pirelli y Bridgestone— y Madanes calificó la situación como “neo-anarquismo que impide producir”, responsabilizó al gremio y apuntó contra el Partido Obrero.
“Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”
El año pasado, en La fábrica podcast, anticipó que el cepo cambiario se mantendría “por mucho tiempo” en el país y sostuvo que la reducción de la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui generaba “incomodidad”. Sus declaraciones recibieron la respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, y del entonces referente de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.
En septiembre pasado, durante el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó la planta de Fate y vivió un tenso momento con Alejandro Crespo, líder del Sutna. Con Madanes Quintanilla presente, el sindicalista entregó a Villarruel un documento que cuestionaba la apertura de las importaciones “utilizadas por las patronales para producir despidos y todo tipo de desvinculaciones”.
No está claro aún el destino del predio donde funciona la planta de San Fernando, una instalación de más de 157.000 metros cuadrados (1.690.000 pies cuadrados) en un terreno de 40 hectáreas (99 acres), con capacidad productiva de más de 5 millones de cubiertas por año.
Según detalló Infobae a mediados de 2025, un récord de importaciones había obligado a las marcas nacionales de neumáticos a bajar sus precios hasta un 15 por ciento. Un dato de esos días anticipó lo que vendría para el sector: en mayo entraron al país más de 860.000 cubiertas provenientes del exterior. Fue la cifra más alta para un solo mes en más de dos décadas.
El Gobierno analiza el caso de Fate como un capítulo de la reconversión industrial y culpa a los sindicatos
Fate, la histórica marca argentina de neumáticos, anunció este miércoles por la madrugada que cerrará sus puertas de manera definitiva. La noticia no tardó en escalar por su altísimo conocimiento en la sociedad y porque, a diferencia de las otras dos compañías del rubro, Bridgestone y Pirelli, la empresa de la familia Madanes Quintanilla era la que más peso tenía en el mercado de reposición de llantas.
En el Gobierno no hubo mayor escarmiento por la noticia de Fate. Afectó más el componente político de la medida que el hecho en sí. El cierre de la empresa se conoció el mismo día en el que se dictaminará la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La CGT dará una conferencia en breve en la que anunciará el paro general para mañana, cuando se trate el proyecto oficialista en el recinto.
En la Casa Rosada consideran que la crisis de Fate no era nueva. Sostienen que la compañía afrontó “muchos años de conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas y restricciones cambiarias que agravaron el cuadro de situación”, y señalan como indicadores el plan preventivo de crisis que el directorio solicitó en 2019, así como el estancamiento salarial que sus empleados atravesaban desde hace 14 meses.
“Lamentamos que una parte de la política y de los sindicatos con ideologías extremas hayan llevado a la empresa a una situación terminal”, acusaron desde la cúpula del Poder Ejecutivo, agregando que su objetivo es “propiciar la competitividad de las empresas en beneficio de todos los argentinos”.
La mención sobre los gremios hace alusión al Sindicato único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, que tiene como líder a Alejandro Crespo. Como antecedente cercano, en 2022, el sector estuvo envuelto en un prolongado conflicto con el Sutna. Se detuvieron las plantas de las tres empresas fabricantes del país y Madanes calificó la situación como “neo-anarquismo que impide producir”, responsabilizó al gremio y apuntó contra el Partido Obrero.
No se trata de una discusión nueva para el Gobierno, que ya había dado su perspectiva sobre lo que sucedería con su política industrial cuando se supo que, por primera vez en la historia, Techint había perdido la primera licitación de magnitudes frente a la india Welspun. El propio Javier Milei celebró ese resultado como una señal de que las políticas aperturistas que impulsó estaban dando resultados. En uno de sus tuits, la calificó como “la nueva Argentina”.
Altos integrantes de la mesa política consultados por Infobae afirman que el modelo macroeconómico actual favorece a otras industrias (como la minera, la petrolera o el agro) en detrimento de varios polos ubicados en los conurbanos del AMBA, Córdoba y Santa Fe. Una proporción significativa de estos últimos carecen de las condiciones de productividad para competir con importaciones de otros países, así como del marco interno (impositivo y burocrático) necesario para poder compensarlo.
Fate es un ejemplo de esa situación: alegó que la globalización del mercado, con oleadas de neumáticos de Brasil y China, hacía insostenible su industria.
Para clarificar su posición, un funcionario destacado del Gobierno expresó su opinión sobre las consecuencias en el empleo en el marco de la mutación de modelos macroeconómicos: “El comercio y la economía son schumpeterianos. Todo forma parte de una transición desde una economía soviética como la que nos dejaron. En ese proceso se eliminarán trabajos improductivos, pero se crearán nuevos”.
El término schumpeterianos hace referencia a las ideas, teorías o seguidores del economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter. Schumpeter es conocido principalmente por sus estudios sobre el capitalismo, la innovación y el concepto de “destrucción creativa”.
No resulta casual que, bajo esa lógica, el asesor presidencial Santiago Caputo haya escrito en su cuenta de X dos días atrás que “los próximos diez años del interior argentino van a ser deslumbrantes”. Esa afirmación acompañaba una cita al tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacaba la inversión anunciada por Lundin Mining de USD 18.000 millones para sus proyectos Josemaría y Filo del Sol en la provincia de San Juan.
El Gobierno impulsa una suerte de migración interna para los próximos años. ¿Tiene un plan articulado con los privados para favorecerla? Hasta el momento no se conocen detalles de alguna política vinculada a ese tema.
En esa transición, algunos funcionarios libertarios expresan temores de que el tiempo entre el cierre de las empresas “improductivas” y la creación de las compañías de “la nueva Argentina” no resulte suficiente y se generen consecuencias sociales.
El empleo asalariado registrado en el sector privado volvió a caer en noviembre pasado un 0,2% respecto al mes anterior, lo que implicó la eliminación de 13.100 puestos laborales, según el informe difundido la semana pasada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para noviembre de 2025 indicaron que hubo una reducción de 21.938 empresas con empleados respecto a diciembre de 2023.
En ese contexto, la CGT convocará esta mañana a un paro nacional. Si bien será sin movilización, el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, ya adelantó que prevén extremar las medidas de contención ante la posible marcha de otras facciones del sindicalismo más combativo, así como de organizaciones de la sociedad civil y otros grupos.
Consideran que la ratificación que se dará mañana en el recinto puede elevar los ánimos, más aún tras la repercusión que tuvo la discusión pública de la reforma a partir del artículo de las licencias médicas, que el Gobierno ya anunció que retirará de la iniciativa.
Infobae