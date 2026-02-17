Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un miércoles inestable y con temperaturas muy elevadas

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un miércoles inestable en la provincia. Durante este miércoles podrían presentarse tormentas en todo el territorio de Entre Ríos mientras que las temperaturas serán similares a las de este martes, con máximas de 33 grados.

El calor se hará sentir durante estos días y para el jueves anuncian hasta 35 grados de máxima. Sin embargo, será la antesala de un nuevo frente de tormentas, con abundantes lluvias que provocará un descenso térmico hacia el viernes.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con tormentas aisladas.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé un miércoles con tormentas aisladas.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. En estas localidades se pronostican tormentas durante todo el día.