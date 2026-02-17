Secuestraron en Entre Ríos, dos camionetas robadas que iban a Paraguay: investigan banda internacional

Tras el secuestro de dos camionetas Toyota robadas en el ingreso a Entre Ríos, la Policía investiga una organización internacional que sustraía vehículos 4×4 en Argentina para trasladarlos a Paraguay. Hubo un detenido con prisión preventiva.
Tras secuestro de dos camionetas robadas en ingreso a Entre Ríos, investigan organización internacional que robaba 4×4 en Argentina y las trasladaba al extranjero mediante una modalidad que incluía el cambio de patentes y documentación precaria. El procedimiento se realizó en el marco del operativo “Verano Seguro” desplegado en rutas entrerrianas durante el fin de semana largo de Carnaval.
El subdirector de Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Nichea, detalló que el primer procedimiento ocurrió el jueves en el puesto de control vial Brazo Largo, ubicado en el límite jurisdiccional con Buenos Aires. Allí, personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux blanca doble cabina con patente paraguaya que ingresaba a la provincia.
En el vehículo se trasladaban un hombre de 35 años y una mujer de 33, ambos de nacionalidad paraguaya. Al solicitar la documentación, los ocupantes exhibieron papeles vinculados a la patente extranjera, pero los efectivos advirtieron que en los cristales estaba estampada una patente de origen argentino, lo que motivó un control más exhaustivo.
Modalidad detectada en el puesto Brazo Largo
Según explicó Nichea, se procedió a verificar el número de chasis y motor, lo que permitió establecer que el rodado estaba vinculado a una patente argentina con pedido de secuestro vigente. La camioneta había sido sustraída tiempo atrás en la provincia de Buenos Aires.
Ante esta situación, se dispuso el secuestro del vehículo y la correcta identificación de las dos personas que viajaban en él. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia para determinar responsabilidades y eventuales conexiones con otros hechos similares.
Ese mismo jueves, a las 21:35, el personal del puesto Brazo Largo intentó detener el ingreso de otra camioneta de similares características. En este caso, el conductor evadió el control policial y se dio a la fuga, lo que originó una persecución sobre la ruta 12.
Persecución y detención en Ruta 12
El vehículo fue interceptado a unos 15 kilómetros del puesto caminero. Tras hacerlo regresar al control vial, los efectivos constataron que se trataba de otra Toyota Hilux con la misma modalidad detectada en el primer caso.
Era conducida por un hombre de 35 años, también de nacionalidad paraguaya. Al verificar motor y chasis, se estableció que el rodado estaba asociado a un vehículo argentino denunciado como sustraído en la provincia de Buenos Aires.
El conductor fue detenido por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento agravado. Durante la requisa se secuestraron dos teléfonos celulares, 211.400 pesos argentinos, 62.000 guaraníes, tarjetas SIM, un pen drive y un arrancador portátil que, según se presume, habría sido utilizado para concretar la maniobra delictiva.
Investigación sobre organización internacional
Nichea remarcó en diálogo con Radio La Voz, que se trataba del mismo “modus operandi”: camionetas 4×4, mismo color, doble cabina y caja automática. La modalidad consistía en no adulterar números de chasis ni motor, sino reemplazar la patente por una paraguaya y acompañarla con documentación acorde a ese dominio.
A partir del cruce de información, se estableció que los vehículos eran sustraídos en Argentina para luego ser trasladados a Paraguay, donde ingresaban al mercado sin modificaciones estructurales en los números identificatorios.
El hombre detenido durante la noche tenía prohibición de reingreso al territorio nacional, ya que había sido expulsado el año anterior. Según se informó, tenía impedimento de ingresar al país hasta julio de 2026. El domingo fue trasladado a los Tribunales de Gualeguaychú, donde el Juez de Garantías dispuso prisión preventiva por 40 días.
Flujo vehicular en el fin de semana largo
En paralelo a los procedimientos, la Policía de Entre Ríos desplegó controles en el marco del operativo “Verano Seguro” por el fin de semana largo de Carnaval. Nichea indicó que se registró un movimiento vehicular fluido en las rutas provinciales.
De acuerdo con los datos oficiales, alrededor de 115.000 vehículos ingresaron y egresaron de la provincia entre el viernes y el lunes, lo que representó un importante flujo turístico y demandó refuerzos en los controles viales.
Los operativos se realizaron de manera articulada entre distintas áreas policiales, con el objetivo de garantizar la seguridad pública tanto de los entrerrianos como de los visitantes.
Otro procedimiento vinculado a Delitos Económicos
En otro hecho, Nichea informó que, a partir de datos suministrados por la División Delitos Económicos, se tomó conocimiento de que el jueves 12 dos personas habían abierto una camioneta VW Amarok en la vía pública y sustraído 11.000 dólares y un millón de pesos.
El vehículo estaba radicado en la provincia de Córdoba. A partir de la alerta, el puesto de control San Jaime, en el departamento Federación sobre la ruta 127, detuvo el domingo a las 10:40 un Peugeot 308 conducido por un hombre de 45 años vinculado al hecho.
Mediante exhorto judicial se realizó la requisa del automóvil, donde se localizaron 504.060 pesos argentinos, 27 dólares, 2.000 guaraníes, 2 reales y 100.000 pesos ocultos en la zona del torpedo. También se hallaron cinco teléfonos celulares escondidos en el habitáculo.
Secuestros y traslado del detenido
La Justicia dispuso el secuestro de los elementos y la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría de Chajarí y posteriormente derivado a la provincia de Misiones, donde se había perpetrado el ilícito.
Las autoridades no descartan que los procedimientos estén vinculados a redes delictivas que operan en distintas jurisdicciones y que aprovechan el tránsito interprovincial para movilizar vehículos y dinero producto de ilícitos.
Con los secuestros de las camionetas y las detenciones efectuadas, la Policía de Entre Ríos profundiza la investigación para determinar si se trata de una organización internacional dedicada al robo de 4×4 en Argentina y su posterior comercialización en el exterior.
