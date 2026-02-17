Incendio total de un vehículo en la Autovía 12

Un automóvil fue consumido por el fuego en la mañana del domingo 15 de febrero de 2026 sobre la Autovía Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 117, en la mano que se dirige desde Buenos Aires hacia Entre Ríos.

Según el informe brindado por los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el alerta se recibió a las 10:54 horas, informando sobre el incendio de un vehículo en plena traza vial. De inmediato partió hacia el lugar el móvil N° 29.

Al arribo de la dotación, los efectivos constataron que se trataba de un Renault Clio que presentaba fuego generalizado. El personal inició rápidamente tareas de extinción y enfriamiento, logrando sofocar las llamas en su totalidad.

De acuerdo con el testimonio del conductor, un hombre de 72 años domiciliado en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires, el foco ígneo se habría originado en la zona del motor. A pesar de haber utilizado un matafuego para intentar controlar la situación, el fuego avanzó y se propagó a todo el vehículo. El conductor se dirigía desde Buenos Aires hacia la ciudad de Gualeguaychú.

En el operativo colaboraron efectivos de la Policía Caminera Brazo Largo y personal de Seguridad Vial del Peaje, quienes asistieron en el ordenamiento del tránsito y garantizaron la seguridad en la zona. Asimismo, se solicitó la intervención de la concesionaria vial para proceder al retiro del rodado siniestrado.

Cabe destacar que el lugar del incidente se encuentra a 43 kilómetros del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas. La dotación finalizó las tareas y regresó a base a las 12:10 horas.

No se informaron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.