Quini 6: 34 apostadores se llevaron más de $14 millones en el Siempre Sale, dos son de Entre Ríos

El Quini 6 dejó pozos vacantes en sus principales modalidades, pero el Siempre Sale volvió a repartir importantes premios. En total, 34 apostadores ganaron más de $14 millones y dos de ellos son de Entre Ríos.
El Quini 6 volvió a quedar sin ganadores en sus principales pozos millonarios en el sorteo de este domingo 28 de junio, aunque el siempre esperado “Siempre Sale” dejó como saldo 34 apostadores beneficiados con premios superiores a los 14 millones de pesos, entre los cuales se encuentran dos jugadores de Entre Ríos.
Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el acumulado para el próximo sorteo alcanzará un total de más de 10.000 millones de pesos en juego, lo que incrementa la expectativa de miles de apostadores en todo el país.
En el Tradicional salieron el 38-43-00-16-30-20. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $3.890.999.682.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-06-21-29-08-20. En esta modalidad, no hubo ganadores con seis aciertos. Se acumulan para el próximo sorteo $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 03-15-23-12-01-10. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $4.446.770.756.
En el Siempre Sale hubo 34 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 14-28-26-32-27-15. Cobrarán cada uno $14.167.881. Entre ellos hay dos entrerrianos que se llevaron premios.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3275 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $117.994. Elonce