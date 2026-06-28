Concepción del Uruguay: Falleció Graciela Beatriz Muñoz de Debrabandere (Q.E.P.D.)

Falleció en C. del Uruguay el 26 de Junio del 2026. La despiden con amor: su esposo Carlos. Sus hijos Carla y Martin. Sus nietos Camila, Benjamín, Tomas y Joaquín. Sus hijos políticos Verónica y Cristhiam. Su hermana Stella. Su hermano político Hugo. Participan de su fallecimiento y ruegan una Oración en su memoria. Sus restos fueron cremados el 27 de junio del 2027 en el Crematorio Scolamieri. Casa de Duelo: Ameghino 170 servicio Cochería Scolamieri s.r.l Rocamora 518.

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