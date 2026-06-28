Concepción del Uruguay: Afirman que crece la demanda de atención en salud mental en la ciudad

Con atención psicológica y psiquiátrica en los seis Centros de Atención Primaria de la Salud, el sistema municipal fortaleció su red asistencial, incorporó nuevos espacios terapéuticos y ya atendió a 318 personas en lo que va de 2026.

La Dirección de Salud mental, perteneciente a la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay que conduce el Dr. Nicolás Angelini, realiza atención psicológica y psiquiátrica en un marco de atención primaria de la salud en los seis Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad en nuestra ciudad. El objetivo sanitario, en este sentido, es secundar la atención del efector central de la ciudad, el Hospital Urquiza, colaborando en descentralizar los abordajes por salud mental.

La obligación constitucional del municipio es ocupar, dentro del sistema, el espacio de la atención primaria de la salud. Esto es, la promoción, la prevención, y la atención de los casos más leves dentro de las Salas. En cuanto a esta última tarea, el equipo de trabajo está conformado por los Lic. Matías Coronel y Mario Quinteros, las Lic. Belén Montañana, María Iconicoff y Adriana Gómez, la Dra. Elisa Bazterrica y el Dr. Germán Bercovich, quien es el Director de Salud Mental del municipio.

En este 2026, y acorde al incremento de la demanda (134% de aumento en 2025 a nivel nacional) se ha ampliado la cobertura profesional en cuanto a horarios de atención, y también a lo territorial (se agregó el Centro de Atención Primaria de Salud municipal “Amanda Ledesma” en barrio Sarmiento) respecto al año previo. Recientemente, además, se ha agregado un espacio de arte terapia en el CIC, a cargo de la Dra Julieta Lorenzo, la enfermera Laura Quinteros, y la Técnica Fabiana Loker.

Este movimiento ha resultado en que, a la fecha, ya se han atendido el 73% de la cantidad de pacientes que en todo 2025.

Concretamente, a esta altura del corriente año, 318 personas ya han sido tratadas por el equipo municipal.

La salud mental es un importante eje de la gestión del gobierno local, que intenta de este modo avanzar en su capacidad de respuesta a la intensa y aumentada demanda en un área clave.

Recordemos que los seis Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad uruguayense cuentan con abordajes de Salud Mental: hablamos de los CAPS de barrio Villa Las Lomas Norte, B° La Concepción, B° Rocamora, el CIC de B° Zapata y el centro de Salud “Dr. José Minatta” de B° 150 Viviendas; a los que se le sumó el CAPS “Amanda Ledesma” de barrio Sarmiento, de manera que el 100% de los efectores de atención primaria del municipio brindan ahora tratamientos de salud mental.

Comparte esto: Twitter

Facebook

