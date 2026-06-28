Robo de dinero y joyas en Colón: Allanaron una vivienda en San José y una persona quedó supeditada a la causa

En la tarde de ayer sábado, personal de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante un Allanamiento y Requisa Domiciliaria en una vivienda de la ciudad de San José, en el marco de una investigación por la sustracción de dinero ocurrido días atrás en Colón.

Según se confirmó a Génesis24, la causa se inició tras la denuncia de una mujer de 78 años, quien constató la faltante de una suma de dinero que tenía ahorrado, como también dos anillos de oro. A partir de las tareas investigativas y de las pericias realizadas por personal especializado, se reunieron elementos que permitieron solicitar y concretar la medida judicial.

Como resultado del procedimiento, se secuestró un Teléfono Celular de interés para la causa. Asimismo, el morador de la vivienda, y sospechado en la pesquisa, fue correctamente identificado quedando supeditado a la investigación, notificándosele además medidas de restricción hacia la damnificada.

La investigación continúa con el objetivo del esclarecimiento total del hecho y recuperar los bienes denunciados como sustraídos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

