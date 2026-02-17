Dispersaron una carrera clandestina y secuestraron dos caballos que fueron abandonados

Personal policial intervino en una competencia hípica no autorizada en el departamento Concordia. En el lugar había unos 30 equinos y 50 personas. Dos animales fueron retenidos tras ser abandonados.
Secuestro de caballos en Carrera Clandestina en departamento Concordia se produjo el 15 de febrero de 2026 por la tarde, cuando efectivos policiales desarticularon una competencia hípica no autorizada en el Asentamiento Barrio La Arrocera.
El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Octava, que acudió al lugar tras tomar conocimiento de la actividad ilegal. Al arribar, los uniformados constataron la presencia de aproximadamente 30 equinos y alrededor de 50 personas que participaban o asistían a la carrera.
Ante la intervención policial, los concurrentes se dispersaron rápidamente y abandonaron el sitio al advertir la llegada del móvil, lo que permitió desactivar la competencia sin que se registraran incidentes de gravedad.
Retención de equinos y actuación judicial
En el lugar fueron hallados dos equinos abandonados, los cuales fueron formalmente retenidos con intervención de la Justicia competente. La medida se adoptó en el marco de la normativa vigente que prohíbe este tipo de competencias no autorizadas.
Posteriormente, los animales fueron trasladados por personal del Centro Ecuestre municipal al predio correspondiente, donde quedaron bajo resguardo y a disposición de las autoridades judiciales.
Desde la fuerza policial se recordó que las carreras clandestinas constituyen una actividad ilegal y pueden implicar riesgos tanto para los animales como para las personas que participan o asisten a estos eventos. Elonce