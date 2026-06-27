Herrera: Recuperan elementos robados tras allanar vivienda donde se produjo reciente hecho violento

Una minuciosa investigación iniciada por personal de la Comisaría de Herrera, bajo la coordinación de la Fiscalía Auxiliar N° 3 a cargo de la Dra. Denise Caraballo, permitió el esclarecimiento de un hurto perpetrado en la zona rural y el secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos.

Según se confirmó a Génesis24, la causa penal se originó tras la denuncia de un vecino de 66 años, domiciliado en el camino a La Manza. El damnificado detalló que el pasado jueves, tras ausentarse un par de horas de su vivienda, constató la faltante de una garrafa de 10 kilos.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías libró la orden de allanamiento de una finca situada sobre Avenida Pedro Queirolo. Al irrumpir en el lugar, los uniformados notificaron de la medida a un joven de 26 años, quien se encontraba acompañado por un menor de 17 años.

La requisa del inmueble arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro formal de prendas de vestir de interés para la causa, una bicicleta rodado 29 con cambios, marca SLP, también vinculada a la investigación.

A raíz de la investigación policial, se localizó la garrafa faltante la cual habia sido vendida a una vecina de la zona. La compradora manifestó haber actuado de buena fe.

ANTECEDENTES VIOLENTOS

Cabe destacar que la vivienda allanada en Avenida Pedro Queirolo cuenta con un reciente y grave antecedente de violencia. En esa misma finca, el pasado 3 de junio, un hombre de 49 años hirió con un arma blanca al jefe de la Comisaría de Herrera.

Tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad por parte de la División Investigaciones, el agresor de 49 años fue detenido y actualmente permanece tras las rejas imputado por el delito de tentativa de homicidio.

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