Concepción del Uruguay: Adolescente detenido tras intentar robar una moto en pleno centro

El hecho ocurrió este sábado a primera hora. El adolescente se resistió al arresto y presentaba manchas de sangre en la moto.

Según se confirmó a Génesis24, un adolescente de 17 años fue aprehendido este sábado alrededor de las 07:20 hs luego de ser sorprendido intentando robar un motovehículo en la intersección de calles Belgrano y 14 de Julio.

Al notar la presencia de los efectivos, el joven se dio a la fuga a pie con rumbo a las vías del ferrocarril. Tras un rápido operativo, fue interceptado en Ameghino y Lorenzo Sartorio, donde opuso resistencia física antes de ser reducido.

La moto en cuestión, una Zanella ZB color gris con detalles rojos, se encontraba en un estacionamiento de la zona y presentaba daños en las cachas plásticas delanteras. Personal de Policía Científica constató además manchas rojizas compatibles con sangre en el guardabarros y la pechera, por lo que se presume que el menor se habría lesionado durante el intento de robo.

La propietaria del rodado, una mujer de 32 años, fue notificada para realizar los trámites de restitución. Por su parte, la fiscal en turno, Dra. María Occhi, ordenó que el menor quede alojado en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar por 24 horas, imputado por el delito de «Robo en grado de Tentativa y Flagrancia».

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