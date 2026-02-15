Carnaval de Pronunciamiento: una noche inolvidable

El 𝐂𝐚𝐫𝐧𝐚𝐯𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 se vivió como una verdadera fiesta popular, con una gran cantidad de público y un clima de alegría que se extendió hasta la madrugada.

Muchas familias se acercaron con sus sillones, otros se acomodaron en las tribunas, y todos disfrutaron de las comparsas y su música. El evento, organizado por la 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨, contó con entrada libre y gratuita.

La apertura de la noche estuvo a cargo de las comparsas locales 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐒𝐨𝐧𝐫𝐢𝐬𝐚𝐬, con la energía y el brillo de los gurises, y 𝐋𝐨𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐨𝐬, del taller de adultos mayores, quienes aportaron su alegría y creatividad con disfraces y mucho baile.

Las calles de la Plaza San Martín se llenó luego de música y talento con las destacadas presentaciones de las comparsas visitantes de 𝐈𝐧𝐚𝐫𝐚́, 𝐊𝐢𝐦𝐛𝐚́, 𝐀𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐒𝐚𝐧 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐥𝐞𝐬, 𝐋𝐚 𝐐’ 𝐕𝐞𝐧𝐠𝐚, 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢́𝐚, 𝐌𝐮𝐫𝐠𝐚 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐢𝐨𝐬𝐨𝐬, 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐦𝐛𝐢́ y 𝐓𝐮𝐩𝐢́-𝐌𝐚𝐧𝐣𝐚́. La noche también contó con el show del 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐄𝐫𝐨𝐬, mientras que el gran cierre musical llegó de la mano del 𝐆𝐫𝐮𝐩𝐨 𝐂𝐚𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬.

Más allá del desfile y la música, el carnaval incluyó una feria de emprendedores, servicio de cantina a cargo de los talleres y del Club Depro, y la venta de espuma a beneficio de la comparsa local.

Agradecemos profundamente a quienes ayudaron con la organización, a los que acompañaron, nos visitaron y le aportaron alegría para cerrar un carnaval inolvidable.

