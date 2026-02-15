Colón: Motociclista sufrió una caída cuando iba junto a su pareja, pero ésta y el rodado “desaparecieron” del lugar

Ocurrió en la intersección de Gaillard e Illia. Cuando la policía llegó para asistir al conductor de 51 años, su pareja y la motocicleta ya no estaban en el lugar.

En las últimas horas, personal de la Jefatura Departamental Colón intervino por un siniestro vial ocurrido en la transitada esquina de las calles Gaillard y Presidente Illia. Según el reporte oficial, un hombre de 51 años, que se desplazaba en una motocicleta, terminó tendido sobre la cinta asfáltica tras perder el control del vehículo.

Una escena incompleta

Lo que llamó la atención de los efectivos policiales fue que, al arribar al lugar del accidente, solo encontraron al conductor herido. Según los testimonios recabados, el hombre circulaba en compañía de su pareja, pero al momento de la llegada del patrullero, tanto la mujer como la motocicleta se habían retirado del lugar.

Estado de salud

Como consecuencia de la caída, el ciudadano fue asistido y trasladado al nosocomio local. Tras ser examinado por los médicos de guardia, se confirmó que presentaba lesiones de carácter leve, quedando fuera de peligro.

Las autoridades llevan adelante las actuaciones correspondientes para establecer las causas del despiste y tratar de determinar por qué el vehículo involucrado fue retirado del sitio antes de las pericias de rigor. (03442)