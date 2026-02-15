Concepción del Uruguay: Detuvieron a sujeto que perpetró un robo en comercio local

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo realizado ayer por la tarde, personal de la Comisaría Primera logró la detención de un hombre de 31 años vinculado al robo de un centro de estética ocurrido días atrás en la ciudad.

La investigación se inició el pasado 12 de febrero, luego de que la propietaria de un comercio ubicado en calle Artusi al 1300, denunciara un hecho delictivo.

Según el reporte, personas desconocidas violentaron la puerta de acceso al local para sustraer un ventilador de pie color plateado.

ALLANAMIENTO Y DETENCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA

A raíz de las tareas investigativas y el análisis de información recolectada, la justicia emitió una orden de allanamiento para una vivienda situada en la intersección de calle 13 del Norte y Reibel.

Si bien el procedimiento en el domicilio arrojó resultado negativo en cuanto al secuestro de los elementos buscados, la vigilancia y el despliegue policial permitieron localizar al sospechoso en otro punto de la ciudad.

El hombre fue interceptado en la esquina de Bulevar Los Constituyentes e Irigoyen, donde se procedió a su inmediata aprehensión.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación por parte del personal de Antecedentes.

Por disposición judicial, quedó alojado en la Alcaidía Policial en carácter de detenido, supeditado a la causa por el delito de robo.

