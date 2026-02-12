La Federación de Jubilados Provinciales rechaza cambios en el 82% móvil y exige participar en el debate

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos manifestó su posición frente a una eventual reforma del sistema previsional y reclamó participación activa en cualquier instancia de discusión que se abra desde el Poder Ejecutivo o en la Legislatura.La entidad, con “más de setenta y seis años de historia y compromiso activo en la vida institucional”, se dirigió al gobernador y a los legisladores provinciales para expresar su postura ante las versiones sobre posibles modificaciones al régimen jubilatorio. En su declaración, la Federación remarcó que los derechos previsionales “no han sido concesiones sino conquistas históricas alcanzadas a través de la organización colectiva, la lucha sostenida y el diálogo institucional”, y advirtió que se encuentran “plenamente consolidados en el marco normativo vigente”.

Defensa del régimen actual La organización fundamentó su posición en una “concepción integral del sistema previsional provincial”, en defensa del régimen establecido por la Ley 8732/93. Desde esa perspectiva, sostuvo que el sistema jubilatorio “no constituye una variable de ajuste fiscal ni un instrumento financiero autónomo, sino una política pública de seguridad social destinada a garantizar derechos humanos de carácter social, alimentario, irrenunciable y constitucionalmente protegidos”. En ese sentido, subrayó que cualquier debate sobre financiamiento o sostenibilidad debe estar subordinado a ese principio rector. La Federación también destacó su histórica vinculación con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia y defendió la representación directa de los jubilados en el Directorio del organismo. Esa vocalía, señalaron, “no es formal ni simbólica: constituye un derecho adquirido, reconocido por la normativa vigente, protegido por el principio de seguridad jurídica”.

“Hay aspectos que no estamos dispuestos a negociar” Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es el rechazo a posibles cambios en pilares del sistema actual. “Existen aspectos del régimen previsional que esta Federación no está dispuesta a negociar”, advirtieron. Entre ellos enumeraron el cálculo del haber inicial, el mantenimiento del 82% móvil “calculado sobre el salario bruto del trabajador activo” y el régimen de movilidad jubilatoria. Según la entidad, estos componentes son “derechos consolidados y garantías esenciales de proporcionalidad, previsibilidad y jubilación digna”. Además, enfatizaron que el sistema jubilatorio “no puede ser abordado exclusivamente desde una lógica fiscal o administrativa”, ya que se trata de “un régimen solidario de reparto, sustentado en los principios de solidaridad intergeneracional, contributividad, proporcionalidad y movilidad”, cuya preservación es una “responsabilidad indelegable del Estado”.

Reclamo de transparencia y acceso al proyecto La Federación confirmó que el presidente de la Caja de Jubilaciones mantuvo reuniones con la entidad, en las que se expresó voluntad de diálogo y búsqueda de consensos. No obstante, reclamó mayor claridad en el proceso. “Exigimos ser parte activa y protagónica de cualquier discusión que se anuncie en torno a una posible reforma”, indicaron, y advirtieron que adoptar decisiones “sin la participación efectiva de quienes somos sus legítimos destinatarios” sería “profundamente antidemocrático”. En ese marco, exigieron que se haga público “de manera inmediata el texto base, anteproyecto o borrador oficial de la reforma previsional que se encuentre en análisis o elaboración”. Consideraron “inadmisible” que se difundan lineamientos generales a través de los medios sin que jubilados, pensionados y trabajadores activos tengan acceso al contenido concreto de las propuestas. “La transparencia, el acceso a la información y la participación efectiva no son concesiones, sino obligaciones ineludibles de un Estado democrático y de derecho”, afirmaron.

Impacto social y advertencia Finalmente, la Federación advirtió que “debilitar el sistema previsional implica, en consecuencia, debilitar también el desarrollo de nuestras comunidades y profundizar desigualdades sociales y territoriales”, dado el impacto económico y social que tienen los haberes jubilatorios en toda la provincia. La entidad reafirmó su vocación de diálogo, aunque dejó en claro que “no habrá sostenibilidad posible sin derechos, ni equilibrio legítimo si se construye sobre el ajuste y la vulneración de garantías adquiridas”. En el cierre, convocó al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a actuar “con responsabilidad institucional, sensibilidad social y apego a los principios democráticos”, garantizando la participación de su vocal representante en la Caja en cualquier debate sobre el futuro del sistema previsional entrerriano.