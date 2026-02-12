Escuela Municipal de Deporte Adaptado: Finalizaron las Acciones de Verano

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado, en conjunto con la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Dirección de Deportes del Municipio, finalizó las Acciones de Verano 2026, tras un mes de trabajo y actividades recreativas, deportivas e inclusivas destinadas a niños y jóvenes de la ciudad.

Durante este período se desarrollaron propuestas en articulación con instituciones deportivas locales. Los días lunes y miércoles, en instalaciones del Club Parque Sur y del Club Atlético Uruguay, los chicos realizaron actividades vinculadas a la enseñanza de la natación, con un grupo avanzado y otro que dio sus primeros pasos en el medio acuático.

Por su parte, los días viernes las actividades se llevaron adelante en el Balneario Itapé, un espacio que se encontró en óptimas condiciones para el desarrollo de las propuestas. Cada semana se realizaron jornadas temáticas, entre ellas la “Fiesta del Agua”, donde se realizaron juegos y actividades con pistolas de agua, bombuchas y baldes con agua. Además, la “Fiesta de Carnaval”, con espuma y dinámicas lúdicas; y la “Fiesta del Movimiento”, que incluyó circuitos de juegos, actividades con pelotas, paletas, vóley y fútbol, entre otras propuestas.

El cierre de las actividades se realizó el lunes en el Balneario Itapé, compartiendo una hamburguesada junto a los chicos de la Colonia del Club Atlético Uruguay.

Cabe destacar que la Escuela Municipal de Deporte Adaptado también participó en una instancia deportiva desarrollada en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa, promoviendo el deporte inclusivo y la integración.

