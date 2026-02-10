Refuerzan la seguridad vial en localidades entrerrianas 

La iniciativa busca dotar de herramientas fundamentales a los agentes municipales para optimizar los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial en el territorio provincial. En total, se distribuyeron más de 50 cascos homologados, además de elementos de señalización y visibilidad.

El equipamiento, que incluye cascos, conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro, fue recibido por funcionarios municipales y comunales.

«La seguridad vial nos ocupa, sobre todo lo que respecta a la capacitación y prevención de siniestros. Con estos kits, los municipios cuentan con mejores recursos para proteger a sus agentes y a la comunidad», expresó el ministro Roncaglia.