Diario de Sesiones: la memoria con rango constitucional que garantiza la transparencia legislativa

Referentes del área en la Cámara de Diputados, Gabriela Mazurier y María Maidana, dialogaron con Radio Diputados para contar acerca de la relevancia de este documento oficial que registra la vida de cada proyecto y asegura el derecho ciudadano a la información.

El registro llamado ‘Diario de Sesiones’ de la Cámara de Diputados no es solo un resumen administrativo sino un documento con rango constitucional desde la reforma de la carta magna provincial en 2008. Según detallaron las encargadas de confeccionarlo, Gabriela Mazurier y María Maidana, el artículo 121º de la Constitución provincial establece la obligatoriedad de su publicación, a la vez que le otorga el estatus jurídico que respalda la validez de todo lo actuado y expresado en el recinto por los legisladores.

Maidana explicó que “el equipo trabaja en conjunto con las áreas de Despacho, Taquígrafos y Correctores para dar forma al producto final”. Aunque no son taquígrafas, las responsables del área realizan sus propios apuntes durante las sesiones -ya sea de forma presencial o vía streaming- para asegurar que el formato y el estilo del discurso legislativo se preserven fielmente en cada publicación.

La accesibilidad es un pilar fundamental de su labor. Mazurier subrayó que el Diario de Sesiones funciona como “memoria de la Cámara” y debe ser comprensible para cualquier ciudadano. «Nos ponemos del lado del ciudadano para que la información sea accesible, no solo para quien conoce de tecnicismos», señaló, mientras subrayó que refuerzan “el compromiso con la transparencia y el derecho de la ciudadanía a conocer la actividad legislativa”. En función de ello desarrollan índices digitales interactivos en la web oficial que permiten encontrar con un solo clic qué se votó, quién lo dijo y cómo se trató un proyecto específico, eliminando las barreras del lenguaje técnico para acercar la institución a la comunidad.

Finalmente, las entrevistadas resaltaron que, pese a la digitalización, se mantiene la tradición de imprimir tomos físicos para la Biblioteca de la Legislatura. Con 20 años de trayectoria en el sector, Mazurier enfatizó que la tecnología ha facilitado el acceso remoto, pero la esencia del trabajo sigue siendo la misma: resguardar el patrimonio histórico y legislativo de la provincia para que esté al alcance de todos, garantizando así la transparencia institucional.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA:

