La Cámara de Diputados organiza su calendario legislativo 2026

El prosecretario parlamentario, Lucas Ullúa, visitó los estudios de Radio Diputados para contar pormenores acerca de la planificación de la agenda parlamentaria que está a punto de iniciar y en qué consiste la sesión preparatoria en la que la Cámara elige sus autoridades de cara al nuevo año de trabajo.

Las cámaras legislativas entrerrianas se encaminan hacia la apertura de un nuevo periodo ordinario de sesiones que, en virtud de lo estipulado por la Constitución provincial, se extiende del 15 de febrero al 15 de diciembre de cada año. Ullúa detalló que “estos últimos años, la Cámara ha prorrogado el periodo de sesiones, por lo que el trabajo se extiende por fuera de las fechas previstas en la carta magna. De hecho, la Cámara sesionó dos veces durante el receso, hubo reuniones de comisiones y trabajo administrativo”.

El prosecretario brindó detalles sobre la relevancia del momento inaugural del período legislativo. “En este momento -dijo- estamos en la organización de la sesión preparatoria. Es un acto solemne, institucional, que está contemplado en la Constitución y en el reglamento de la Cámara, que debe tener lugar dentro de los 30 días previos al inicio del periodo ordinario; en este momento se eligen las autoridades, presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo, mediante votación nominal”, explicó.

La sesión preparatoria es la instancia previa a cumplimentar antes de la Asamblea Legislativa; está prevista para este miércoles 11, a partir de las 12. El reglamento estipula, además, que se informen las autoridades de los cinco bloques políticos en que se divide la cámara actualmente. El funcionario valoró el trabajo legislativo desarrollado en los últimos años. “Venimos de dos años intensos; el 2025 fue el año que más sesiones hubo en la Cámara de Diputados, contando quince sesiones especiales a las que se suman más de veinte sesiones ordinarias y dos de prórroga. Tuvimos una agenda bastante cargada”, concluyó el funcionario.



