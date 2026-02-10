El Archivo General de Entre Ríos inaugura una muestra histórica sobre la Batalla de Caseros

La directora del organismo, Silvina Pérez, destacó la exhibición de piezas únicas que marcaron el inicio de la organización nacional, incluyendo el manuscrito original del «Pronunciamiento» con la firma de Justo José de Urquiza.

En el marco del 174° aniversario de la Batalla de Caseros, el Archivo General de Entre Ríos abrió al público la muestra ‘Caseros, el comienzo de una nueva Argentina’. En diálogo con Radio Diputados, la directora de la institución, Silvina Pérez, explicó que la exposición busca homenajear el triunfo de las fuerzas lideradas por Urquiza, hito que sentó las bases de un país federal organizado bajo el imperio de la ley. La exhibición permanecerá abierta hasta el 6 de marzo en la sede ubicada en Alameda de la Federación 222, en la ciudad de Paraná.

El mayor valor histórico de la muestra se centra en la exhibición del manuscrito original del «Pronunciamiento», documento fundamental de 1851 donde Entre Ríos reasumió sus facultades de relaciones exteriores. Pérez resaltó la importancia de contar con esta «joya de la historia» que conserva la firma de puño y letra de Justo José de Urquiza, y que permite a quienes visiten la muestra “entrar en contacto directo con el registro original del quiebre político con Juan Manuel de Rosas”. Además, se exhiben versiones impresas de la época, producidas por la imprenta del Estado.

La propuesta incluye también un minucioso registro de la vida militar de la época, con inventarios de armas y elementos recogidos en el campo de batalla tras la dispersión del ejército rosista. Entre los objetos destacados, se encuentran balas del siglo XIX, una reproducción de la vestimenta del Ejército Grande Libertador -caracterizada por su distintiva pechera blanca- y decretos del gobernador Domingo Crespo sobre los festejos de la victoria. La narrativa visual se completa con fotografías contemporáneas de Victorio Rossetti, quien capturó paisajes actuales del Campamento Calá, Punta Gorda y el Palacio San José.

La muestra, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Cultura de la provincia, puede visitarse de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 13:00. Según indicaron desde la organización, la entrada es libre y gratuita, y los interesados pueden realizar visitas autoguiadas o contar con la asistencia del personal del archivo para profundizar en el contexto de los documentos.

