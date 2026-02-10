Dpto. Uruguay: Incendio forestal provocó daños en granja avícola

Poco antes de las 14, los bomberos fueron alertados por un incendio en una granja avícola ubicada en el kilómetro 113 de la Ruta 20, a aproximadamente un kilómetro al norte de San Marcial, departamento Uruguay.

Al lugar concurrió una unidad de ataque rápido del destacamento Libaros y una dotación con un vehículo forestal de San Marcial, a los que posteriormente se sumó otra dotación de Bomberos del Cuartel central de Basavilbaso.

El fuego se habría originado en la fosa sanitaria y luego se propagó por los pastizales entre los distintos gallineros.

El hijo de los propietarios, con los elementos que tenía a su disposición, logró controlar las llamas hasta la llegada de los Bomberos, evitando que el incendio alcanzara los galpones de crianza de pollos.

Una vez en el lugar, los bomberos pudieron atacar el fuego de manera integral y finalmente extinguirlo. Pasadas las 14.30, se continuaron las tareas de enfriamiento.

Afortunadamente, no se registraron pérdidas materiales ni personas heridas.

Crédito: FM Riel

