La inflación de enero fue del 2,9%: acumuló 32,4% interanual

La inflación de enero se aceleró en el 2,9% y marcó su nivel más alto desde abril de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia.
La inflación en enero de 2026 alcanzó 2,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una variación interanual de 32,4 por ciento.
Según indicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las divisiones con las mayores variaciones fueron:
-Alimentos y bebidas no alcohólicas con un aumento del 4,7%.
-Restaurantes y hoteles con un incremento de 4,1%.
–Comunicación con un incremento del 3,6%.
-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con una variación de 3%.
Por debajo del índice de inflación se encuentran:
–Bienes y servicios varios: 2,7%.
-Salud: 2,3%.
-Transporte 1,8%.
-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%.
-Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%.
-Recreación y cultura con 1%.
-Educación: 0,6%.
-Prendas de vestir y calzado: -0,5%.
De esta manera, la división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.
Asimismo, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).