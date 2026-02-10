Concepción del Uruguay: Operativo por tres caballos que estaban sueltos en la vía pública

La Policía de Entre Ríos, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, llevó adelante un operativo conjunto destinado al control de animales sueltos en la vía pública, en el marco del cumplimiento de las ordenanzas de Tenencia Responsable y Seguridad Vial.

Durante la jornada, personal policial y municipal intervino en un sector de la ciudad ante la presencia de equinos sueltos, una situación que representa un riesgo tanto para la circulación vehicular como para la seguridad de los propios animales.

Los procedimientos se realizaron en la intersección de Bulevar Díaz Vélez y calle Lapacho, donde se concretó el secuestro de tres caballos. En el operativo participaron efectivos de la Brigada de Abigeato, Comisaría Tercera y Policía Montada, en articulación con las áreas municipales de División Tránsito y Zoonosis.

Se informó que los animales fueron trasladados a un lugar de resguardo, conforme a lo establecido por la Ordenanza N° 10.600 de Tenencia Responsable y el Artículo 60 de la Ordenanza N° 2.726, normativa que prohíbe la presencia de animales sueltos en la vía pública con el objetivo de prevenir siniestros viales y preservar la salubridad pública.

