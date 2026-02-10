Extraditan a ciudadano uruguayo acusado de robo en Colón

Según se confirmó a Génesis24, personal de la Policía Federal Argentina, en coordinación con Interpol y la Policía Nacional de Uruguay, concretó la extradición de un ciudadano uruguayo acusado de participar en un robo a un comercio de la ciudad de Colón. El detenido quedó a disposición de la Justicia entrerriana.

Fue en horas de la tarde del pasado jueves, cuando efectivos de la Policía Federal de Concepción del Uruguay llevaron adelante la extradición de un ciudadano uruguayo señalado como autor de un robo en la localidad de Colón.

El hombre se encontraba en Uruguay y sobre él pesaba una orden de captura internacional emitida mediante el sistema de Alerta Roja de Interpol. Tras cumplirse los trámites correspondientes, fue entregado a las autoridades argentinas para enfrentar el proceso judicial.

La identificación y detención se lograron gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Uruguay, Interpol y la Policía Federal Argentina. Finalmente, el acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías de Colón, a cargo del Dr. Dante Abel Command —juez de feria— y de la subdirectora subrogante de OGA en feria, Flavia C. Orcellet.

Comparte esto: Twitter

Facebook

