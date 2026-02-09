Concepción del Uruguay: Rápida investigación permitió identificar a sujeto que intento perpetrar un robo

Según se confirmó a Génesis24, tras una rápida intervención y una minuciosa labor investigativa, personal policial de la Jefatura Departamental Uruguay logró identificar a un hombre de 34 años vinculado a un intento de robo en un supermercado de la calle Combatientes de Malvinas al 80.

El hecho ocurrió este domingo por la noche, cuando el sujeto intentó sustraer mercadería y se dio a la fuga a pie, dejando abandonada su motocicleta en la vereda del comercio, tratándose de una Motomel, 110 c.c, la cual fue secuestrada en el marco de la investigación.

La clave de la resolución estuvo en el trabajo del personal del Comando Radioeléctrico y de Criminalística. Tras analizar las cámaras de seguridad y realizar una requisa en el rodado secuestrado, los efectivos hallaron documentación que permitió localizar el domicilio del sospechoso en calle Tibiletti al 500.

Finalmente, el hombre fue localizado y trasladado a la Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa por disposición de la fiscalía interviniente.

Comparte esto: Twitter

Facebook

