Colón: Sorprenden a delincuente intentando sustraer elementos de entidad deportiva

Según se confirmó a Génesis24, este domingo personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón fue comisionado a un predio deportivo ubicado en inmediaciones de Bv. González y Urquiza, a raíz de un hecho delictivo en curso.

Al arribar al lugar, se constató que un individuo había ingresado tras saltar el cerco perimetral y se encontraba cortando el cableado de una de las torres de iluminación.

Al advertir la presencia policial, el autor un sujeto de 42 años, intentó darse a la fuga pero fue rápidamente aprehendido en el lugar. Durante el procedimiento se recuperó el cableado sustraído y se secuestró un elemento cortante utilizado para cometer el ilícito.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, dispuso el secuestro de los elementos, la entrega del cableado a Representantes de la entidad deportiva, y el alojamiento del aprehendido en Sede Policial, quedando a disposición de la justicia por el Delito de Robo por Escalamiento en Flagrancia.

SECUESTRO Y RECUPERO DE TELEVISOR SUSTRAÍDO

Por otro lado y en relación a un hecho de Robo por Escalamiento ocurrido en la víspera, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colon, llevó a cabo tareas investigativas tendientes al recupero de elementos sustraídos.

En continuidad con la pesquisa, se estableció que un Televisor marca Phillips de 32” pulgadas, denunciado como sustraído, había sido adquirido por un tercero, quien manifestó haberlo comprado de buena fe el día anterior en horas nocturnas, a un precio menor que al valuado comercialmente.

Anoticiada la Fiscalía en turno, se dispuso el formal secuestro del aparato, ordenándose su posterior restitución a la víctima, continuándose con las diligencias investigativas correspondientes.

SECUESTRO DE MOTOVEHÍCULO CON PEDIDO VIGENTE

Por último, en la noche del sábado, circunstancias que personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, se encontraba realizando Operativos en zona de los Barrios Tiro Sur y San Francisco, más precisamente en inmediaciones de Calle Monteagudo al 550 de esta ciudad, se procedió al control de un Motovehículo.

Durante el chequeo, se constató que el cuadro y el motor no correspondían al mismo rodado, estableciéndose además que sobre este último pesaba pedido de Secuestro vigente por el delito de Hurto, desde el mes de Septiembre del 2.025.

Anoticiada la Unidad Fiscal de turno, se dispuso el Secuestro de una Motocicleta, mientras que su conductor, un masculino de 20 años, fue trasladado a Sede Policial para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

Comparte esto: Twitter

Facebook

