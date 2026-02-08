Se produjeron nuevos incendios de campo en distintos puntos del departamento Uruguay

Mientras dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Basavilbaso, junto a Bomberos de los destacamentos de Libaros y San Marcial, continúan combatiendo un importante incendio en la Línea 21, en la zona rural Norte de la ciudad del riel, el fuego ya ha consumido alrededor de una docena de hectáreas de rastrojo de trigo sembrado con soja, además de un pequeño monte, pastizales y los primeros sectores de un cultivo de maíz.

Justamente, evitar que las llamas avancen sobre ese sembrado de maíz es uno de los principales objetivos del operativo, ya que su propagación podría ampliar considerablemente la magnitud del siniestro.

Las tareas se desarrollan en condiciones complejas, debido a la sequedad del material vegetal y a la extensión del frente de fuego.

En paralelo, se registró otro llamado de emergencia en la zona rural de Herrera, donde un incendio afectó a un establecimiento agropecuario con granja, avanzando de manera peligrosa hacia una vivienda y un galpón.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Herrera, con el apoyo de una dotación del destacamento Rocamora y Caseros, el foco ígneo pudo ser controlado, encontrándose actualmente el personal abocado a tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación.

Ambos episodios vuelven a poner en evidencia el alto riesgo de incendios rurales en el actual contexto climático y la importancia de la respuesta coordinada de los cuerpos de bomberos voluntarios de la región.

Crédito: FM Riel

