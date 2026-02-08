Una persona debió ser rescatada tras un despiste y vuelco en ruta entrerriana

En horas de la tarde de este sábado se produjo un siniestro vial en la Ruta Provincial Nº 6, en el tramo entre Guardamonte y Durazno, localidades del Departamento Tala.

Se constató en el lugar el despiste y posterior vuelco de un automóvil, donde una persona quedó atrapada en el habitáculo del vehículo, la que fue rescatada por Bomberos Voluntarios de Gob. Maciá, consignó Radio Vida Maciá.

La misma fue también asistida por un equipo del “Hospital Falucho” de la ciudad maciaense.

