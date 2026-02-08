Motociclista fue gravemente herido en un choque con un auto cuyo conductor iba alcoholizado

Un joven de 25 años resultó gravemente herido tras un choque entre un auto y una moto ocurrido en la mañana de este domingo en avenida Mons. Rosch de Concordia, en la zona del acceso al Golf. La víctima fue trasladada al hospital antes de la llegada policial y permanece internada en observación.

El siniestro se registró alrededor de las 7:30, cuando por causas que se investigan colisionaron un Volkswagen Polo conducido por un hombre mayor de edad y una motocicleta Rouser. Al arribar al lugar, el personal de la comisaría Sexta encontró únicamente los vehículos, ya que el motocilcista había sido trasladado previamente por particulares al hospital.

Minutos más tarde se confirmó que el joven de 25 años hbía sufrido heridas muy graves: traumatismo encéfalo craneano con herida cortante, fractura de fémur izquierdo, hematomas faciales, escoriaciones y politraumatismos. Quedó internado en observación.

El médico policial estimó un período de curación de 35 días, salvo posibles complicaciones, mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el choque.

Al conductor del auto le practicaron el test de alcoholemia y resultó positivo, ya que tenía más de 1,9 gr. de alcohol por litro de sangre. (Ahora)