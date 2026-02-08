Pronostican lluvias y tormentas esta semana en Entre Ríos: qué días llegará un sistema inestable

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anticipa que esta semana volverán las precipitaciones a Entre Ríos. Si bien la nubosidad aumentará este lunes, recién para el miércoles 11 de febrero pronostican lluvias y tormentas.

Los meteorólogos anticipan varios días con mal tiempo. Hasta este domingo estará soleado y caluroso. Pero luego, un sistema frontal inestable llegaría a partir del miércoles y se aguardan por lluvias para miércoles, jueves y viernes, con mejoramientos temporarios.

Se prevén tormentas aisladas fundamentalmente desde el miércoles, con variaciones térmicas. Los fenómenos serán localmente fuertes, una característica que se viene acentuando en los últimos años.

El pronóstico extendido, que podría tener variaciones, no descarta eventuales inestabilidades de cara al próximo fin de semana también, que será largo con motivo del Feriado de Carnaval -16 y 17 de febrero-.

