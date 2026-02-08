Herido de bala en Concepción del Uruguay: violento episodio terminó con un hombre hospitalizado

Un hombre herido de bala fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza este domingo por la tarde, luego de un violento episodio ocurrido en la zona de avenida Frondizi, en Concepción del Uruguay. El hecho generó preocupación entre los vecinos y motivó un amplio operativo policial.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Concepción del Uruguay este domingo, cuando un hombre herido de bala debió ser asistido de urgencia y trasladado al Hospital Urquiza, tras un episodio ocurrido en inmediaciones de avenida Frondizi, cerca del sector conocido como Volquetes El Gringo.
El incidente se registró durante la tarde y fue advertido inicialmente por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. La situación generó momentos de tensión y preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.
A los pocos minutos, personal de la Policía de la Provincia de Entre Ríos arribó al sector para resguardar la escena, ordenar el tránsito y comenzar con las primeras actuaciones investigativas, a fin de esclarecer lo sucedido.
Intervención policial y traslado al Hospital Urquiza
De manera simultánea, una ambulancia del servicio de emergencias Vida fue convocada al lugar del hecho. El personal sanitario asistió a la víctima, que presentaba una herida de arma de fuego en la pierna derecha, y dispuso su inmediato traslado al nosocomio local.
El hombre fue ingresado al Hospital Justo José de Urquiza para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la gravedad de la lesión, aunque se confirmó que fue atendido por el equipo médico de guardia.
Fuentes policiales indicaron que el área permaneció parcialmente restringida durante varios minutos, mientras se realizaban las primeras pericias y se recababan testimonios entre los vecinos que presenciaron o escucharon lo ocurrido.
COMUICADO OFICIAL:
En una rápida capacidad de respuesta, personal de la Comisaría Primera logró neutralizar esta tarde a un sujeto que intentó agredir a los uniformados con armas de fabricación casera en la zona de Avenida Frondizi.
El hecho se inició alrededor de las 17:50 horas, mientras los efectivos cumplían con una diligencia judicial de notificación. En ese momento, un hombre de 27 años, hermano del notificado, salió de la vivienda adoptando una actitud sumamente hostil hacia el personal portando un arma de fuego de fabricación casera, conocida habitualmente como «tumbera» y un arma blanca.
Ante la peligrosidad de la situación, los efectivos iniciaron un seguimiento preventivo. Al ser alcanzado en Av. Frondizi, el sujeto extrajo el arma de fuego contra los efectivos. Actuando bajo los protocolos de seguridad la policía realizo un disparo disuasivo con proyectil anti-tumulto (munición no letal), que impactó en una de las extremidades del agresor.
A pesar de la medida, el individuo persistió en su actitud agresiva utilizando el arma blanca. En ese momento, un oficial logró reducir al atacante y desarmarlo.
Tras ser aprehendido, el joven de 27 años fue trasladado al Hospital J. J. de Urquiza para recibir asistencia médica y, posteriormente, quedó alojado en la Alcaldía a disposición de la Fiscalía en turno, a cargo de la Dra. Denise Caraballo. En el lugar del hecho trabajó la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
Crédito: 03442 – Elonce – Génesis24