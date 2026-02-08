«Mi ilusión» es la campeona 2026 de los Carnavales de Caseros

Este sábado 7 de febrero los Carnavales de Caseros tuvieron su última noche de esta 26ª Edición y la Comparsa “Mi Ilusión” se consagró Campeona 2026 y alzó la Copa del Carnaval, distinción que se otorga por primera vez.

Además, Josefina Mosser de Comparsa “Mi Ilusión” fue coronada como la nueva Soberana de los Carnavales locales, haciendo entrega de los atributos la reina saliente, Carolina Reyna.

En esta última noche el público disfrutó del desfile de las Comparsas Mayita y Mi Ilusión, y de la Batucada “Irupé” de Pueblo Liebig. Y también de la música del DJ Renzo Rosett.

Gracias al público que acompañó en cada una de las noches a este evento tan importante para la región.

Rubros ganadores

Los rubros, que fueron evaluados durante las 3 primeras noches por jurados especializados, dieron como ganadores a:

– Traje de fantasía: Naturaleza – Maru Felix (Mi Ilusión)

– ⁠Destaque: Los Colores del Alma – Lorena Petelín (Mi Ilusión)

– ⁠Pasista: Micaela Notari (Mi Ilusión)

– ⁠Reina: Josefina Mosser (Mi Ilusión)

– ⁠Música: La Apla (Mayita)

– ⁠Batucada: Stylo Samba (Mayita)

– ⁠Cuerpo de baile: Mi Ilusión

– ⁠Vestuario y ornamentación: Mi Ilusión

– ⁠Puesta en escena: Mi Ilusión

– ⁠Carroza: Manuelita y la valija de ilusión (Mi Ilusión)

– ⁠Carro Menor: Jacarandá (Mi Ilusión)

Menciones Especiales

– Juglares aurinegros (Mi Ilusión)

– Niñas de las Uvas ⁠(Mayita)

– ⁠Norma Pereyra (Mi Ilusión)

– ⁠Niñas del Jacaranda (Mi Ilusión)

– ⁠Ballet de batucada (Mayita)

– ⁠Mono liso (Mi Ilusión)

– ⁠Vacas (Mi Ilusión)

– ⁠La vaca estudiosa (Mi Ilusión)

– ⁠Grupo de batucada y pasista (Mayita)

– ⁠El gato (Mi Ilusión)

