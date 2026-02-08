Salud Mental municipal: creció la brecha de atención entre mujeres y varones en 2025

La Dirección de Salud Mental dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay que conduce el Dr Nicolás Angelini, continúa dando a conocer algunas conclusiones referidas a la atención por psicología, durante el año 2025, realizada en los seis Centros de Atención primaria que el gobierno local posee en nuestra ciudad.

En este caso, el dato de interés corresponde a una variación en el porcentaje de mujeres y varones atendidos respecto al 2024. Si bien la asistencia a la consulta es, históricamente, en su mayoría correspondiente a las usuarias femeninas, esta brecha se ha ampliado el pasado año.

Concretamente, la brecha entre pacientes varones y mujeres pasó de 30 puntos porcentuales a favor de las mujeres (2024) a 42 puntos porcentuales en el mismo sentido (2025). La información adquiere mayor relevancia aún cuando el área municipal releva que la mitad de los varones adultos atendidos lo hace obligado por Juzgados, mayormente por causas vinculadas a la Violencia de Género.

Estos datos obligan a seguir trabajando sobre las formas en las cuales los hombres tramitan su sufrimiento psíquico, y creando mayor conciencia sobre la importancia del apoyo en salud mental en ese sector de la población.

Un compromiso municipal con la salud mental

En este marco, resulta fundamental destacar la decisión del Estado municipal de destinar recursos humanos y económicos para fortalecer la atención en salud mental dentro del primer nivel de atención. Si bien la prestación de estos servicios no constituye una obligación directa de los gobiernos locales, el Municipio sostiene y amplía la presencia de profesionales en los seis centros de salud, entendiendo que el acceso cercano y oportuno a la atención psicológica es una necesidad creciente de la comunidad.

Recordemos que los seis Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad uruguayense cuentan con abordajes de Salud Mental: hablamos de los CAPS de barrio Villa Las Lomas, B° La Concepción, B° Rocamora, el CIC de B° Zapata y el centro de Salud “Dr. José Minatta” de B° 150 Viviendas; a los que se le sumó el CAPS “Amanda Ledesma” de barrio Sarmiento, en el mes de noviembre pasado, de manera que el 100% de los efectores de atención primaria del municipio brindan ahora tratamientos de salud mental.

Esta política pública reafirma la importancia de una presencia territorial activa del municipio, que permita acompañar de manera temprana las problemáticas vinculadas al bienestar emocional. La cercanía de los equipos de salud mental favorece la prevención y el acompañamiento continuo de las personas y sus familias, consolidando una red de cuidado accesible y comprometida con la realidad social de Concepción del Uruguay.

Comparte esto: Twitter

Facebook

