Insólito: mientras huía de la policía seguía robando por donde pasaba

Alrededor de las 06:30 de este domingo, personal policial de Comisaría Sexta intervino en un hecho de violación de domicilio y hurto ocurrido en el Barrio 348, sector 1.

El procedimiento se inició a raíz del aviso de un vecino, quien alertó que un individuo se encontraba en el interior de su vivienda.

Con el rápido accionar de los efectivos se logró llegar al lugar y divisar al sujeto salir del domicilio y darse a la fuga por los techos, ingresando posteriormente a otra propiedad del mismo barrio.

De inmediato se desplegó un operativo, logrando interceptar y aprehender al delincuente en un pasillo del Barrio 348.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, con amplio historial delictivo, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Asimismo, se realizó el secuestro de un teléfono celular marca Samsung, una campera, una gorra y un buzo, (prendas que el sujeto intentaba descartar durante la huida), dinero en efectivo en billetes de distinta denominación y un billete de un dólar.

Cabe destacar que, al momento de intentar fugarse, el individuo sustrajo otro teléfono celular de una de las viviendas por las que pasó, el cual fue recuperado y secuestrado por el personal actuante.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, continuándose con las actuaciones pertinentes.

