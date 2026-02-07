Un hombre fue detenido acusado por abuso sexual y lesiones en una localidad entrerriana

La detención se produjo tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías en una localidad de la provincia. El sujeto fue acusado de abuso sexual y lesiones en contexto de violencia de género.
En la madrugada de este sábado, un hombre de 32 años fue detenido en las cercanías de avenida Coronel Antelo y Colectora Doctor Berardo, en la ciudad de Federal. La detención se produjo en el marco de una investigación por presunto abuso sexual y lesiones en un contexto de violencia de género.
De acuerdo a lo que se pudo saber, el sujeto fue interceptado por efectivos motorizados del Comando Radioeléctrico de Federal mientras se desplazaba en una motocicleta acompañado de otro individuo de 27 años. Este último fue trasladado a la sede policial para su identificación, mientras que el vehículo fue retenido debido a la falta de documentación.
El detenido permanece alojado en la Jefatura Departamental de Policía, bajo disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) local y con conocimiento del Juzgado de Garantías, que había emitido un mandamiento judicial para su captura.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por el Ministerio Pupilar en representación de la víctima y continúa en curso ante las autoridades judiciales competentes.
