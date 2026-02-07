Docentes universitarios se suman al paro del 11 de febrero

El primer Plenario del año de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) sesionó este viernes 6 de febrero y resolvió por unanimidad instrumentar un plan de lucha que incluye participar en el paro del miércoles 11, impulsar una semana de paros en marzo y realizar una marcha nacional en defensa de la universidad pública.

Durante el Plenario -del que la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó como gremio de base- las Secretarias y los Secretarios Generales evaluaron que “la situación de la docencia universitaria es insostenible, con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento”.

Ante esta situación se decidió exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue lograda y reafirmada en el Congreso con movilizaciones de toda la comunidad universitaria.

También se decidió reclamar “el urgente restablecimiento de la Paritaria, ámbito institucional en el que se debe dar la recomposición salarial que tanto necesita la docencia de las universidades”.

Y, en ese contexto, se definió “impulsar un Plan de Lucha contundente en unidad con los actores universitarios que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo”.

Por unanimidad, el Plenario definió llevar como propuesta al Frente Sindical las siguientes medidas:

-Participar del Paro y Movilización del 11 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral

-Realizar consultas y/o asambleas en los sindicatos de base para impulsar Jornadas de paro en la semana del 16 de marzo y evaluar la continuidad de medidas a lo largo del cuatrimestre

-Organizar una Carpa Itinerante articulación con otros actores sociales

-Avanzar en la construcción de una Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública

A finales de febrero se realizará un nuevo Plenario para poner en común los resultados de las consultas efectuadas en cada asociación de base.

Durante el análisis de la coyuntura, los y las secretarias generales expresaron también una fuerte preocupación por la dificultad de acceso a una cobertura de salud digna por parte de la docencia universitaria.

APF