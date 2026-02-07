Concepción del Uruguay: Joven resultó con lesiones graves tras colisión entre dos motos

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este sábado, se registró un grave siniestro vial en la intersección de las calles Suipacha y Alem, el cual dejó como saldo a un joven hospitalizado con heridas de consideración.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas. Por causas que aún se intentan establecer a través de las pericias, colisionaron dos motovehículos:

Moto Yamaha YBR (roja): Conducida por un joven de 21 años, quien circulaba por calle Alem en sentido Norte-Sur. Lo acompañaba otro ciudadano de 20 años.

Moto Corven Triax 150 cc: Al mando de un hombre de 26 años, quien transitaba por calle Suipacha en sentido Este-Oeste.

ESTADO DE LOS INVOLUCRADOS

Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes de la motocicleta Yamaha fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias Alerta y trasladados de urgencia al hospital local.

El acompañante sufrió lesiones de carácter leve.

El conductor, (21), resultó con lesiones graves, confirmándose una fractura en su muñeca izquierda.

En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico y el gabinete criminalístico. La Fiscalía en turno dispuso las siguientes medidas:

Extracción de sangre a ambos conductores para los exámenes de rigor. Retención del motovehículo Corven, debido a que el conductor circulaba con el seguro obligatorio vencido. Relevamiento técnico para determinar las responsabilidades del choque.

