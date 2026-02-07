sábado 7 febrero 2026

Concepción del Uruguay: Joven resultó con lesiones graves tras colisión entre dos motos

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este sábado, se registró un grave siniestro vial en la intersección de las calles Suipacha y Alem, el cual dejó como saldo a un joven hospitalizado con heridas de consideración.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas. Por causas que aún se intentan establecer a través de las pericias, colisionaron dos motovehículos:

  • Moto Yamaha YBR (roja): Conducida por un joven de 21 años, quien circulaba por calle Alem en sentido Norte-Sur. Lo acompañaba otro ciudadano de 20 años.
  • Moto Corven Triax 150 cc: Al mando de un hombre de 26 años, quien transitaba por calle Suipacha en sentido Este-Oeste.

ESTADO DE LOS INVOLUCRADOS

Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes de la motocicleta Yamaha fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias Alerta y trasladados de urgencia al hospital local.

  • El acompañante sufrió lesiones de carácter leve.
  • El conductor, (21), resultó con lesiones graves, confirmándose una fractura en su muñeca izquierda.

En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico y el gabinete criminalístico. La Fiscalía en turno dispuso las siguientes medidas:

  1. Extracción de sangre a ambos conductores para los exámenes de rigor.
  2. Retención del motovehículo Corven, debido a que el conductor circulaba con el seguro obligatorio vencido.
  3. Relevamiento técnico para determinar las responsabilidades del choque.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991