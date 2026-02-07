Concepción del Uruguay: Joven resultó con lesiones graves tras colisión entre dos motos

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este sábado, se registró un grave siniestro vial en la intersección de las calles Suipacha y Alem, el cual dejó como saldo a un joven hospitalizado con heridas de consideración.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas. Por causas que aún se intentan establecer a través de las pericias, colisionaron dos motovehículos:
- Moto Yamaha YBR (roja): Conducida por un joven de 21 años, quien circulaba por calle Alem en sentido Norte-Sur. Lo acompañaba otro ciudadano de 20 años.
- Moto Corven Triax 150 cc: Al mando de un hombre de 26 años, quien transitaba por calle Suipacha en sentido Este-Oeste.
ESTADO DE LOS INVOLUCRADOS
Tras el fuerte impacto, ambos ocupantes de la motocicleta Yamaha fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias Alerta y trasladados de urgencia al hospital local.
- El acompañante sufrió lesiones de carácter leve.
- El conductor, (21), resultó con lesiones graves, confirmándose una fractura en su muñeca izquierda.
En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico y el gabinete criminalístico. La Fiscalía en turno dispuso las siguientes medidas:
- Extracción de sangre a ambos conductores para los exámenes de rigor.
- Retención del motovehículo Corven, debido a que el conductor circulaba con el seguro obligatorio vencido.
- Relevamiento técnico para determinar las responsabilidades del choque.