Concepción del Uruguay: Detuvieron a joven que tenía pedido de captura vigente

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento realizado durante la tarde de ayer viernes, personal del Comando Radioeléctrico logró la aprehensión de un joven de 18 años sobre quien pesaba una orden de captura emitida por la justicia local.

Minutos después de las 12:30 horas, los efectivos policiales se comisionaron en una vivienda del Barrio 30 Viviendas tras arduas tareas de localización. En el lugar, se entrevistaron con una mujer de 35 años, a quien se le notificó sobre la situación legal de un residente de la propiedad.

Según se informó, el sujeto buscado, sobre quien recaía un pedido de detención vigente librado por el Juez de Garantías, Dr. Fernando Martínez Uncal.

Al momento del arribo policial, el joven se encontraba descansando en el interior del domicilio. Tras ser informado de la presencia de los uniformados y de la manda judicial en su contra, el ciudadano salió de la vivienda por sus propios medios.

La detención se produjo de manera pacífica, ya que el joven no opuso resistencia al accionar de los agentes.

Fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente para dar cumplimiento a los pasos procesales que motivaron su captura.

