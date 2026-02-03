Frigerio presentó la nueva realidad económica de Entre Ríos ante inversores en Estados Unidos

Durante tres días mantuvo reuniones con fondos de inversión y administradores de activos internacionales en las ciudades de Nueva York y Boston, acompañado por el ministro de Economía, Fabián Boleas.

El objetivo del viaje fue presentar la situación económica y fiscal actual de la provincia, exponer las líneas centrales del programa de gobierno y ratificar el compromiso de Entre Ríos con una administración responsable, transparente y previsible de sus obligaciones financieras, luego de casi una década fuera de los mercados internacionales.

En ese contexto, Frigerio se reunió con representantes de importantes firmas financieras y con un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA y Bank of America, además del Banco Entre Ríos.

«Fue un viaje relámpago para volver a presentar a la provincia después de muchos años fuera de los mercados, mostrando los avances que hicimos en un contexto muy complejo», explicó el gobernador, y destacó que, pese a una caída del 15 por ciento de los ingresos totales, la provincia logró pasar del déficit al equilibrio fiscal y cumplir con todos sus compromisos.

Frigerio remarcó que Entre Ríos tiene un perfil de deuda «altamente concentrado en el corto plazo», con la mayor parte de los vencimientos en los próximos tres años. «Era necesario explicar nuestra nueva realidad a los inversores y mostrar que cumplimos y vamos a cumplir, incluso en los momentos más difíciles», subrayó.

El mandatario aclaró que las reuniones no implicaron compromisos ni constituyeron un proceso de emisión de deuda, sino un non deal roadshow, una instancia previa para reconstruir credibilidad y retomar el vínculo con los mercados. «No fuimos a tomar deuda ni a hacer una oferta concreta», precisó.

Actualmente, la deuda en dólares de la provincia asciende a 280 millones de dólares, luego de haber sido reducida desde los 500 millones a través de amortizaciones y ahorros realizados durante la actual gestión. En ese sentido, Frigerio fue claro: «Si eventualmente vamos al mercado será exclusivamente para mejorar el perfil de la deuda existente, no para incrementarla».