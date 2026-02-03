Camioneta y tractor que remolcaba maquina avícola protagonizaron impresionante choque

Este martes se registró un fuerte choque entre un tractor que remolcaba una máquina agrícola y una Toyota Hilux, en el camino hacia Don Cristóbal, departamento Nogoyá.
Se indicó que ambos rodados circulaban en el mismo sentido y por el gran impacto, la camioneta que habría colisionado desde atrás la maquinaria, protagonizó un vuelco y sus dos ocupantes, domiciliados en Gral. Ramírez, fueron trasladados al nosocomio, presentando lesiones de consideración.
Crédito: El Observador/Miguel Ángel Kolabalski
