Rescataron a un pequeño que cayó al río Gualeguay

Un menor de 7 años fue rescatado este lunes luego de caer al río Gualeguay mientras pescaba con su familia, debajo del puente de la ruta 19 que une Sauce Sur con Urdinarrain.

El niño fue arrastrado por la correntada y, a unos 500 metros del lugar, logró ser interceptado y sacado del agua por guardavidas del balneario Arenas Blancas.

Fue trasladado al hospital de Urdinarrain para una mejor evaluación, pero no presentaba lesiones.

Comparte esto: Twitter

Facebook

