Ruta 12: una conductora intentó sobrepasar a un camión, perdió el control del auto y despistó

La mujer circulaba en sentido Norte-Sur, a la altura del kilómetro 132, jurisdicción de Ceibas. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.
La conductora de un vehículo Chevrolet Prisma Joy despistó en la Ruta 12, a la altura del kilómetro 132 en sentido Norte-Sur, al intentar sobrepasar a un camión minutos antes de las 16:45 de este martes.
Según fuentes policiales de Ceibas, el vehículo era conducido por una mujer de 48 años, domiciliada en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, y era acompañada por dos mujeres de 75 y 19 años.
A raíz del accidente las tres ocupantes del rodado resultaron ilesas.
En el lugar intervino personal policial de la Comisaría Ceibas, dependiente de la Jefatura Departamental Islas. Elonce