Incendio de gran magnitud frente al hipódromo uruguayense

En la tarde de este miércoles, un incendio de pastizales de gran magnitud se desató en el barrio ubicado frente al Hipódromo de Concepción del Uruguay.

El siniestro generó momentos de tensión entre los vecinos debido a la velocidad con la que las llamas se propagaron por el terreno.

El Operativo

Alertados por los residentes de la zona, el cuerpo de Bomberos Voluntarios activó un operativo de emergencia inmediato, interviniendo personal de La Histórica, Caseros y San Justo. Para lograr el control del fuego, fue necesario el despliegue de:

Dos unidades forestales.

Un camión cisterna.

Gracias a la celeridad del trabajo bomberil, el incendio —que llegó a afectar una amplia extensión de campo— fue contenido antes de alcanzar las viviendas cercanas. Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni daños materiales en propiedades.

Prohibición de quemas y sanciones

Desde la institución y los organismos de seguridad provincial, aprovecharon el incidente para reforzar un mensaje clave: en Entre Ríos rige la prohibición total de quemas hasta el 30 de marzo.

Nota importante: Esta restricción es parte de las medidas preventivas por la temporada estival. Quienes inicien fuego, incluso con fines de limpieza, se exponen a severas sanciones legales y multas.

Crédito: 03442 – Bomberos CDU