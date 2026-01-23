Llega la segunda noche de los Carnavales de Caseros

Este sábado 24 de enero a partir de las 22:00 horas las Comparsas Mayita y Mi Ilusión volverán a la pasarela de Calle 10 para la segunda noche de la 26ª Edición de los Carnavales de Caseros.

En primer lugar se presentará la Comparsa Mayita con su temática “Cómo te quiero mi Argentina”, que celebra nuestras raíces, mostrando la riqueza de las costumbres y tradiciones más populares de nuestro país.

En segundo lugar desfilará Comparsa Mi Ilusión, con un homenaje a quien ha marcado la vida de muchos, María Elena Walsh.

Como cada año las comparsas locales proponen un espectáculo imperdible para toda la familia, lleno de brillo, color, creatividad y arte.

¡Caseros te espera para celebrar el carnaval!

Información destacada

Fechas: sábados 24 y 31 de enero y 7 de febrero de 2026

Apertura del predio: 20:30 hs.

Inicio del desfile: 22:00 hs.

Entradas: Mayores $10.000 | Menores $6.000

Personas con CUD: ingresan gratis con un acompañante presentando certificado al ingreso.

Mesas, sillas y tribunas:

• Mesa $12.000

• Sillas adicionales por mesa $3.000

• Sillas $2.000

• Tribuna $2.000

Se puede ingresar con sillones

Servicio de cantinas

No se permite el ingreso con conservadoras ni espuma

Más info: @carnavalesdecaserosoficial

